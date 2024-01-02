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Сегодня, 15:33

Мельникова пожелала терпения российскому спорту в 2024 году

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова пожелала терпения российскому спорту в новом году.

«В 2024 году желаю российскому спорту терпения, хорошего настроения и не сдаваться. Сейчас для каждого спортсмена тяжело пережить все, что происходит», — цитирует гимнастку Sport24.

23-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье (2021), двукратной чемпионкой Европейских игр 2019 года и четырехкратной чемпионкой Европы.

8 декабря 2023 года МОК объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: Sport24
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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