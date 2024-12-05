Мельникова призналась, что ее вдохновила трагичная история Елены Мухиной

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что вдохновлялась историей советской гимнастки Елены Мухиной, когда готовилась к съемкам в сериале «Игры».

«У Лены Мухиной довольно трагичная история. Когда я искала в интернете материалы про советскую гимнастику, чаще всего натыкалась на нее. Мне кажется, она внесла очень большой вклад в гимнастику. Вспомнить хотя бы ее элемент «Петля Мухиной». Да и она такая утонченная, она мне просто импонировала», — призналась Мельникова «Газете.Ru».

Мельниковой нужно было сыграть советскую гимнастку Елену Травнину. По сюжету фильма, перед Играми Травнина попала в больницу из-за напряженных тренировок и отказа от отдыха. Это перекликается с историей Елены Мухиной, которая летом 1980 года, накануне Олимпиады в Москве, получила травму позвоночника и была вынуждена завершить карьеру. До конца жизни спортсменка была прикована к инвалидному креслу. Елена Мухина успела стать абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике, а также победить на чемпионатах Европы и СССР.