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Сегодня, 12:20

Мельникова прокомментировала признание Никиты Нагорного лучшим спортсменом года по версии SBA

Виктория Кравченко
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Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Токио в командном первенстве Ангелина Мельникова прокомментировала итоги церемонии награждения премией SBA при поддержке Министерства спорта России и ОКР.

Лучшим спортсменом года был признан олимпийский чемпион в командном турнире по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

«Не расстроилась, что награду взял мой коллега по цеху [Никита Нагорный]. Артур Далалоян на вручении премии сказал, что на одной сцене стоят три олимпийских чемпиона по спортивной гимнастике. Очень приятно, что наш вид спорта двигается вперед!» — сказала Мельникова Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-04-20-melnikova-ya-ne-rasstroilas-chto-nagradu-sportsmen-goda-vzyal-moy-kollega-po-tsekhu
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