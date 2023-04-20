Мельникова прокомментировала признание Никиты Нагорного лучшим спортсменом года по версии SBA

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Токио в командном первенстве Ангелина Мельникова прокомментировала итоги церемонии награждения премией SBA при поддержке Министерства спорта России и ОКР.

Лучшим спортсменом года был признан олимпийский чемпион в командном турнире по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

«Не расстроилась, что награду взял мой коллега по цеху [Никита Нагорный]. Артур Далалоян на вручении премии сказал, что на одной сцене стоят три олимпийских чемпиона по спортивной гимнастике. Очень приятно, что наш вид спорта двигается вперед!» — сказала Мельникова Sport24.