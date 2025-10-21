Видео
Спортивная гимнастика

21 октября, 17:51

Мельникова рассказала, что ее беспокоит травма колена на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о трудностях из-за травмы колена, с которыми столкнулась на чемпионате мира, проходящем в Джакарте (Индонезия).

Спортсменка вышла в три финала: в многоборье, опорном прыжке и упражнениях на брусьях.

«Расстроена из-за бревна, устала с него падать, расстроена насчет вольных упражнений, потому что у меня есть мечта стать чемпионкой мира в вольных упражнениях, но сегодня не получилось. Бревно — это, наверное, психология, я на тренировках падаю. Сегодня сделала так, как делаю на тренировках, чудес не случилось. У меня сильно побаливает колено сейчас, но в целом я его заматываю, так получше.

Побаливает из-за жесткой опоры, жесткие приземления дают о себе знать. После турнира, конечно, пойду к врачу. Мне очень нравятся здесь люди, очень доброжелательные. Чуть-чуть влажно, даже магнезия иногда не ложится из-за влажности», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября.

Источник: ТАСС
