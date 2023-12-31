Мельникова рассказала, кого считает лучшей спортсменкой 2023 года

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова назвала лучшую спортсменку 2023 года.

«Очень сложно говорить про весь российский спорт, потому что в социальных сетях мало информации про другие виды спорта. Я могу назвать только в своем виде спорта. Конечно, открытием в этом году стала Виктория Листунова. Она невероятно растет в последнее время, я бы ей отдала место лучшей молодой российской спортсменки в 2023-м. Все ее выступления на российских стартах были невероятно успешными», — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.

18-летняя Листунова является олимпийской чемпионкой в составе сборной России, абсолютной чемпионкой Европы (2021), а также трехкратной чемпионкой мира среди юниоров (2019). В марте 2023 года она стала победительницей чемпионата России в личном многоборье.