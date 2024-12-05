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Спортивная гимнастика

Сегодня, 17:55

Мельникова: «Советские гимнастки исполняли заоблачные, страшные элементы»

Камила Абдурахманова
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Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выразила восхищение опасностью элементов, которые исполняли советские гимнастки.

«Сегодня гимнастика сложнее, но и снаряды такие, которые помогают делать ее таковой. Раньше гимнастки выполняли сумасшедшие элементы на бревне, а сейчас нет. Теперь мы делаем упор на акробатику, а они акцентировали внимание на опасных элементах. Не представляю, как их учили!» — призналась Мельникова «Газете.Ru».

Мельникова не только завоевала золото на Олимпиаде в командном первенстве, но и является двукратным бронзовым призером Игр-2020 в Токио в личном многоборье. Также спортсменка выиграла серебряную награду на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016).

Источник: Газета.Ru
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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