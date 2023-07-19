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Сегодня, 20:24

Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

Мария Гусева
Лала Крамаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

«Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», — говорится в заявлении.

В марте 2022 года FIG отстранила гимнастов из России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. В мае 2023-го организация оставила в силе отстранение. 12 мая исполком FIG принял решение отложить рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских атлетов на июль из-за количества дисциплин, которые контролируются организацией.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не связан с вооруженными силами и органами национальной безопасности. Кроме того, российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: ТАСС
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