Министр спорта РФ Дегтярев считает целесообразным объединить гимнастические федерации на базе ФСГР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поддержал идею объединить гимнастические федерации в одну организацию.

«Это предложение прозвучало со стороны главы Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова, заслуженного человека, который очень много делает для развития спортивной гимнастики. Его организация — единственная в России, являющаяся членом FIG. Мне кажется, абсолютно правильно, что на ее базе целесообразно объединяться», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Также министр спорта отметил, что соревнования будут проходить в срок, единый календарный план по всем 5 видам спорта (спортивная, художественная гимнастика, акробатика, аэробика, прыжки на батуте) будет обеспечен.

«Объединение — вопрос, который обсуждался много лет. Мы сопроводим полностью этот процесс и на уровне федерального министерства, и на уровне регионов. Мне кажется, этот процесс давно назрел», — сказал Дегтярев.

Ранее президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров поддержал идею Титова создать единую федерацию гимнастических видов спорта.