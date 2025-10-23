Дегтярев поздравил Мельникову с победой на чемпионате мира: «Выступление оказалось интригующим!»

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отреагировал на победу гимнастки Ангелины Мельниковой в многоборье на чемпионате мира в Джакарте.

Спортсменка набрала 55,066 балла и заняла первое место. Второй стала американка Лиэн Вон (54,966), на третьей строчке — китаянка Чжан Цинъин (54,633).

«Поздравляю Ангелину Мельникову с победой в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии. Это важное достижение для Федерации гимнастики России и большая радость для всех любителей этого вида спорта в нашей стране. Выступление Ангелины оказалось интригующим. Она уверенно стартовала, потом допустила ошибку на бревне, но тем не менее смогла собраться, проявить чемпионский характер и блестяще выступить в вольных упражнениях, обеспечив себе в итоге первое место», — приводит слова Дегтярева «СЭ».

Министр спорта также отметил стабильность Ангелины Мельниковой.

«Ангелина блестяще выступила на Олимпиаде в Токио, завоевав золотую медаль, а затем в том же году впервые стала чемпионкой мира. Сегодняшняя очередная победа подтвердила ее статус лидера в спортивной гимнастике. Как известно, стабильность — главный признак настоящего мастерства. Чемпионат продолжается: впереди финалы на отдельных снарядах, где помимо Ангелины Мельниковой выступят Анна Калмыкова, Лейла Васильева и мужская сборная России. Болеем за наших!» — добавил Дегтярев.

25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.