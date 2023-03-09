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Сегодня, 17:21

Мустафина прибыла на чемпионат России по гимнастике в качестве судьи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко завила, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, занимающая пост старшего тренера женской юниорской сборной России, приехала на чемпионат страны в Казань для того, чтобы судить женские соревнования.

«Алия судит здесь, вчера опорный прыжок судила, сегодня тоже будет. Мустафина сдавала экзамены на судью, в том числе на знание новых правил. Она очень грамотный человек с математическим складом ума. Алия далеко пойдет», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Чемпионат России в Казани проходит с 8 по 12 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17227757
Алия Мустафина
Спортивная гимнастика
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