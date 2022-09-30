Мустафина считает закономерным поражение Мельниковой от Листуновой на Спартакиаде

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина в интервью «СЭ» прокомментировала выступление Ангелины Мельниковой и Виктории Листуновой на Спартакиаде сильнейших в Казани.

«Меня не сильно удивил тот факт, что Ангелина проиграла. Я же их вижу на тренировках, знаю их программы. Все в принципе было очевидно, не считая каких-то небольших ошибок. Если брать соревнования исключительно российские, то Листунова — новый лидер. Получается так. Но если учитывать международный опыт, то нет. В этом плане Мельникова пока лидер. Другое дело, что у нас сейчас пока нет международных стартов, только российские. И в них Листунова лидер команды, безусловно», — сказала Мустафина.

Отметим, что в многоборье чемпионка мира Мельникова стала второй.