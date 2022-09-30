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Сегодня, 16:18

Мустафина считает закономерным поражение Мельниковой от Листуновой на Спартакиаде

Рустам Имамов
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина в интервью «СЭ» прокомментировала выступление Ангелины Мельниковой и Виктории Листуновой на Спартакиаде сильнейших в Казани.

«Меня не сильно удивил тот факт, что Ангелина проиграла. Я же их вижу на тренировках, знаю их программы. Все в принципе было очевидно, не считая каких-то небольших ошибок. Если брать соревнования исключительно российские, то Листунова — новый лидер. Получается так. Но если учитывать международный опыт, то нет. В этом плане Мельникова пока лидер. Другое дело, что у нас сейчас пока нет международных стартов, только российские. И в них Листунова лидер команды, безусловно», — сказала Мустафина.

Отметим, что в многоборье чемпионка мира Мельникова стала второй.

Алия Мустафина. «У нас нет ни ругани, ни ора, ни криков». Как Мустафина обживается в роли тренера

Алия Мустафина
Ангелина Мельникова
Виктория Листунова
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