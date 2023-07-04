Мустафина заявила о нехватке конкуренции из-за отсутствия международных соревнований

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина рассказала о своих целях на время отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Цели, безусловно, есть, как и амбиции, но и удовольствие тоже. Единственная проблема, что нет международных стартов. Соответственно невозможно сравнить себя с мировыми лидерами, увидеть, в какую сторону и насколько активно мы двигаемся. Не хватает конкуренции. Если говорить о тренировках, о выступлениях на внутренних соревнованиях, прогресс у девочек просто колоссальный. Да, я смотрела юношеское первенство мира. Да, я не постесняюсь сказать, что, если бы мы поехали с нашими детьми на этот турнир, равных нам бы не было. Но это все сослагательное наклонение, как ни крути», — цитирует Мустафину RT.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила гимнастов из России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. В мае 2023-го организация оставила в силе отстранение.

28-летняя Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, трехкратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.