Музыка Чайковского будет звучать в случае побед российских гимнастов на ЧМ в Джакарте

Отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского будет играть в качестве музыкального сопровождения российских спортсменов на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее данный отрывок звучал в честь побед россиян на Олимпиаде-2021 в Токио и Олимпиаде-2022 Пекине, а также на чемпионатах мира в некоторых видах спорта после декабря 2020, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил санкции на российский спорт.

Российские спортсмены выступают на турнирах FIG в нейтральном статусе, они не имеют права появляться в местах проведения соревнований под эгидой федерации в одежде с российской символикой, а в честь их побед не может звучать национальный гимн.