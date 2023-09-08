Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 14:24

Нагорный намерен пропустить ближайшие сборы национальной команды

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный планирует пропустить ближайшие сборы национальной команды.

«На восстановительный сбор в середине сентября в Абу-Даби я, к сожалению, не поеду, да и дальше, скорее всего, тоже. У меня очень много работы после Кубка России. К сожалению, времени на отдых нет сейчас, но надеюсь, что до конца года мне удастся ненадолго выбраться с семьей в отпуск», — цитирует Нагорного ТАСС.

С 30 августа по 3 сентября в Сириусе прошел Кубок России по спортивной гимнастике, в котором Нагорный завоевал две золотые и одну бронзовую награду.

С 17 по 30 сентября в Абу-Даби пройдет восстановительный сбор ведущих гимнастов России.

Источник: https://tass.ru/sport/18684695
Никита Нагорный
0
Читайте также
Фура наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области
Соболенко обыграла Кис и вышла в финал US Open
Балицкий заявил об уничтожении второго британского танка Challenger 2
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян