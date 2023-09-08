Нагорный намерен пропустить ближайшие сборы национальной команды

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный планирует пропустить ближайшие сборы национальной команды.

«На восстановительный сбор в середине сентября в Абу-Даби я, к сожалению, не поеду, да и дальше, скорее всего, тоже. У меня очень много работы после Кубка России. К сожалению, времени на отдых нет сейчас, но надеюсь, что до конца года мне удастся ненадолго выбраться с семьей в отпуск», — цитирует Нагорного ТАСС.

С 30 августа по 3 сентября в Сириусе прошел Кубок России по спортивной гимнастике, в котором Нагорный завоевал две золотые и одну бронзовую награду.

С 17 по 30 сентября в Абу-Даби пройдет восстановительный сбор ведущих гимнастов России.