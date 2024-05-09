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Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:05

Нагорный принял участие в параде Победы на Красной площади

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

27-летний россиянин возглавил расчет детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», начальником главного штаба которого он является.

Во время парада Победы 9 мая с речью выступил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, День Победы объединяет все поколения нашего народа.

В общей сложности в параде Победы приняли участие более 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил (ВКС) и примерно 9 тысяч человек пеших войск.

Никита Нагорный
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