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Спортивная гимнастика

Сегодня, 09:25

Нагорный рассказал об удалении его Youtube-канала

Сергей Разин
корреспондент
Никита Нагорный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об удалении его канала на Youtube.

«10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента... Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом! Я хочу сказать больше спасибо всем, кто был рядом на протяжении этого большого пути, ну и, конечно, команде, которая трудилась над созданием контента каждый день!

Обмен Спортом, Вам слабо?! — проекты, которые полюбили миллионы людей! Но самое главное, что для меня это был видео дневник, который я хотел оставить детям и внукам, от начала моей профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских Игр, конечно, рождения Марка и до сегодняшнего дня. Остаемся на связи на других площадках", — написал Нагорный в своем Telegram-канале.

Ранее Нагорный попал в санкционный список США. 27-летний спортсмен с декабря 2020 года занимает пост начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Никита Нагорный
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