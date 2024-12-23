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Спортивная гимнастика

Сегодня, 12:58

Нагорный: «Чем больше россиян получат нейтральный статус, тем быстрее им потом вернут флаг»

Камила Абдурахманова
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Олимпийский чемпион Игр-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный считает, что чем больше российских спортсменов получат нейтральный статус, тем быстрее им вернут флаг.

«Считаю, чем больше наших спортсменов будут выигрывать медали на международных соревнованиях — неважно в каком статусе, — тем быстрее мы вернем наш флаг и гимн. Мировое сообщество видит, что в той же спортивной гимнастике конкуренция сильно упала в отсутствие россиян. Вернувшись на международные старты, мы опять начнем завоевывать награды, и многим покажется абсурдом, что у россиян нет флага и гимна. Хотя немало людей, думаю, уже сейчас считают это нелепицей», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.

Источник: ТАСС
Никита Нагорный
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