Гимнаст Нагорный снялся с финала личного многоборья на чемпионате России

С весны 2023 года Нагорный возглавляет Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта.
15 марта, 09:42
Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный снялся с финала по личному многоборью на чемпионате России, сообщает ТАСС.
Турнир проходит с 13 по 17 марта в Сириусе.
27-летний Нагорный является олимпийским чемпионом 2021 года, серебряным призером Олимпиады-2016, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.
С весны 2023 года Нагорный возглавляет Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта.