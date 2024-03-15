Гимнаст Нагорный снялся с финала личного многоборья на чемпионате России

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный снялся с финала по личному многоборью на чемпионате России, сообщает ТАСС.

Турнир проходит с 13 по 17 марта в Сириусе.

27-летний Нагорный является олимпийским чемпионом 2021 года, серебряным призером Олимпиады-2016, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.