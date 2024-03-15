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15 марта, 09:42

Гимнаст Нагорный снялся с финала личного многоборья на чемпионате России

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный снялся с финала по личному многоборью на чемпионате России, сообщает ТАСС.

Турнир проходит с 13 по 17 марта в Сириусе.

27-летний Нагорный является олимпийским чемпионом 2021 года, серебряным призером Олимпиады-2016, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

С весны 2023 года Нагорный возглавляет Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/20239817
Никита Нагорный
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