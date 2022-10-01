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1 октября, 16:33

Нагорный сообщил, что Спартакиада станет для него последним турниром в этом году

Алина Савинова

Российский гимнаст Никита Нагорный заявил, что после Всероссийской спартакиады не будет выступать на соревнованиях по спортивной гимнастике в 2022 году.

«Для меня в первую очередь всегда здоровье. Я сегодня вышел выступать только оттого, что это крайние соревнования в этом году для меня. Больше в этом году на соревнованиях я выступать не буду. Может, буду в показательных, на открытых тренировках с детьми или каких-то шоу, но на соревнованиях, скорее всего, не буду. Эти были крайние, поэтому я решил дожать», — приводит ТАСС слова 25-летнего спортсмена.

Нагорный стал чемпионом Всероссийской спартакиады в личном и командном многоборье. 1 октября он завоевал золотую медаль в опорном прыжке на этом турнире.

Источник: https://tass.ru/sport/15929991
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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