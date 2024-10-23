Нагорный стал председателем комитета по развитию спортивной гимнастики в ФГР

Олимпийский чемпион Никита Нагорный занял должность председателя комитета по развитию спортивной гимнастики в Федерации гимнастики России (ФГР), сообщает пресс-служба организации.

Заместителем Нагорного будет Александр Клочков. Всего в комитет вошли 16 человек.

27-летний Нагорный является олимпийскии чемпионом 2020 года, трехкратным чемпионом мира (2019), а также восьмикратным чемпионом Европы.

Федерация гимнастики России была создана 1 октября путем объединения Федерации спортивной гимнастики России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики.