Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 19:22

Нагорный стал председателем комитета по развитию спортивной гимнастики в ФГР

Алина Савинова
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Никита Нагорный занял должность председателя комитета по развитию спортивной гимнастики в Федерации гимнастики России (ФГР), сообщает пресс-служба организации.

Заместителем Нагорного будет Александр Клочков. Всего в комитет вошли 16 человек.

27-летний Нагорный является олимпийскии чемпионом 2020 года, трехкратным чемпионом мира (2019), а также восьмикратным чемпионом Европы.

Федерация гимнастики России была создана 1 октября путем объединения Федерации спортивной гимнастики России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики.

Никита Нагорный

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Сегодня
Вчера
Неделя