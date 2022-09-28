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28 сентября, 19:29

Нагорный выиграл Спартакиаду-2022 в личном многоборье

Алина Савинова

Российский гимнаст Никита Нагорный стал чемпионом Всероссийской спартакиады в личном многоборье.

После шести упражнений 25-летний спортсмен набрал 166,830 балла. Второе место занял Давид Белявский, у него — 165,029 балла. Бронзовым призером соревнований стал Даниел Маринов (164,930 балла).

Ранее, 26 сентября, Нагорный в составе команды Москвы занял первое место на Спартакиаде в командном многоборье.

Турнир по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской спартакиады проходит с 26 сентября по 1 октября в Казани.

Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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