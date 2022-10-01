Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

1 октября, 14:04

Нагорный завоевал золотую медаль в опорном прыжке на Спартакиаде

Алина Савинова

Никита Нагорный выиграл золотую медаль в опорном прыжке на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской Спартакиады.

25-летний спортсмен, представляющий сборную Москвы, набрал 14,549 балла. Второй результат показал Артур Далалоян (Москва) — 14,050 балла. Бронзовую медаль завоевал Даниел Маринов (Татарстан), набрав 14,016 балла.

Ранее Нагорный стал чемпионом Всероссийской спартакиады в личном и командном многоборье.

Турнир проходит с 26 сентября по 1 октября в Казани.

Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
0
Читайте также
Гашеку лучше заняться делом, а не русофобским популизмом. Чешский хоккей слабеет с каждым днем
Анатолий Карпов: «Русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она на уровне геноцида»
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев на следующей неделе
Полянский сообщил о скандале на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Глава минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мустафина рассказала, как у молодых гимнасток проходит период взросления

Диана Кустова победила в упражнениях на бревне на Спартакиаде