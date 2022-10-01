Нагорный завоевал золотую медаль в опорном прыжке на Спартакиаде

Никита Нагорный выиграл золотую медаль в опорном прыжке на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской Спартакиады.

25-летний спортсмен, представляющий сборную Москвы, набрал 14,549 балла. Второй результат показал Артур Далалоян (Москва) — 14,050 балла. Бронзовую медаль завоевал Даниел Маринов (Татарстан), набрав 14,016 балла.

Ранее Нагорный стал чемпионом Всероссийской спартакиады в личном и командном многоборье.

Турнир проходит с 26 сентября по 1 октября в Казани.