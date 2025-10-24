Нагорный заявил, что хотел бы выступить на чемпионате мира в Джакарте

Российский гимнаст Никита Нагорный признался, что хотел бы принять участие в чемпионате мира, который проходит в Джакарте.

Соревнования стартовали 19 октября и завершатся 25 октября. На этом турнире россиянка Ангелина Мельникова завоевала две золотые и одну серебряную медали.

«Я с первого дня соревнований, когда ребята выступали в квалификации, сижу и думаю, как хотел бы я оказаться вместе с ними, как бы я хотел повыступать. Самое обидное то, что на сегодняшний день моя физическая форма позволяет подготовиться и выступать на мировом уровне, конкурировать, может быть, даже завоевывать медали», — цитирует Нагорного ТАСС.

28-летний Нагорный является олимпийским чемпионом 2020 года, серебряным призером Олимпиады-2016, а также трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Россияне выступают на чемпионате мира в Джакарте в нейтральном статусе. Этот турнир стал первым международным стартом для российских гимнастов с 2021 года.