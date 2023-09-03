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Сегодня, 14:24

Нагорный заявил, что не следит за ситуацией вокруг возможного допуска россиян на соревнования

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил на вопрос, может ли его работа в Юнармии осложнить шансы на получение нейтрального статуса для выступления на международных турнирах.

«Я не думаю об этом. Не слежу за всем этим вообще. Сегодня говорят, что нас допускают, а завтра заявляют об обратном, потом опять допускают, после чего снова закрывают, то мы можем ехать с флагом, то — без флага, то вводится какой-то отбор, то — нет. Каждый раз что-то меняется, и я уже не жду конкретного решения, просто живу, тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям и выступаю», — приводит ТАСС слова Нагорного.

26-летний Нагорный является олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, а также восьмикратным чемпионом Европы.

Гимнасты из России и Белоруссии были отстранены от участия в международных стартах с марта 2022 года. В июле 2023-го исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение вернуть россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов. Если статус будет одобрен, спортсмены смогут выступать на турнирах под эгидой FIG с 1 января 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18645199
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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