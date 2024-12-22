Нагорный заявил, что не стал получать нейтральный статус из-за работы в федерации

Олимпийский чемпион в спортивной гимнастике Никита Нагорный объяснил, почему отказался получать нейтральный статус в связи с допуском российских гимнастов до международных соревнований.

«Я сейчас являюсь спортивным функционером, совмещать полноценные тренировки с деятельностью на посту вице-президента федерации нереально. Но о завершении карьеры гимнаста я пока не говорю, [хотя] рано или поздно это случится», — цитирует Нагорного ТАСС.

Ранее «СЭ» сообщал, что Нагорный и другой олимпийский чемпион, Артур Далалоян, не стали подавать заявки на получение нейтрального статуса.

Международная федерация гимнастики разрешила россиянам выступать на своих турнирах с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков и без национальной символики.