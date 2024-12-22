Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 12:45

Нагорный заявил, что не стал получать нейтральный статус из-за работы в федерации

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион в спортивной гимнастике Никита Нагорный объяснил, почему отказался получать нейтральный статус в связи с допуском российских гимнастов до международных соревнований.

«Я сейчас являюсь спортивным функционером, совмещать полноценные тренировки с деятельностью на посту вице-президента федерации нереально. Но о завершении карьеры гимнаста я пока не говорю, [хотя] рано или поздно это случится», — цитирует Нагорного ТАСС.

Ранее «СЭ» сообщал, что Нагорный и другой олимпийский чемпион, Артур Далалоян, не стали подавать заявки на получение нейтрального статуса.

Международная федерация гимнастики разрешила россиянам выступать на своих турнирах с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков и без национальной символики.

Источник: ТАСС
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
Читайте также
В Санкт-Петербурге задержали предполагаемую виновницу поджога банкомата
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
Крейсер ВМС США ошибочно сбил истребитель F/A-18 в небе над Красным морем
В РЖД назвали предварительную причину столкновения поездов в Забайкалье
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Может, мне еще детородный орган отрезать?» Кулижников — о нейтральном статусе
«Первый пункт на пути к восстановлению их прав». На Украине возмущены допуском российских фигуристов до отбора на Олимпиаду-2026
Тренер Дикиджи о квоте на квалификационный турнир: «Повлиять не можем, будем ждать»
Семененко — о допуске российских фигуристов на Олимпиаду: «Радостная новость»
Лутфуллин назвал новость о возвращении россиян на Олимпиаду праздником
Дикиджи — о допуске российских фигуристов до Олимпиады: «Увидел новость в телеграме, немного был в шоке»
Сегодня
Вчера
Неделя