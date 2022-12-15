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15 декабря, 14:43

Нагорный заявил, что поддержал бы переход российской гимнастики в Азию

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что думает о возможном переходе Федерации спортивной гимнастики России под азиатскую юрисдикцию. РФС рассматривает подобную идею.

«Я бы это поддержал. Сегодня привлекать и приглашать к нам выступать любые страны, которые не боятся запретов Международной федерации, или приглашать нас к ним — это только большой плюс для всех. Я надеюсь, что в следующем году это будет. Пока что мы видим только запреты со стороны Международной федерации на участие с нами. Выступать с Россией сейчас могут только не члены сборных команд страны», — заявил Нагорный Metaratings.ru.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под его эгидой, соблюдая санкции.

Источник: https://metaratings.ru/news/nagornyy-podderzhal-by-perekhod-rossiyskoy-gimnastiki-v-aziyu-1439694/
Никита Нагорный
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