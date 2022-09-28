Нагорный — о Спартакиаде: «Это самая тяжелая победа за все время моей карьеры внутри страны»

Российский гимнаст Никита Нагорный подвел итоги соревнований по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской спартакиады. Он стал чемпионом турнира в личном многоборье.

«Это для меня самые тяжелые соревнования, самая тяжелая победа за все время моей карьеры внутри страны, — сказал Нагорный. — На кольцах, когда я стоял в стойке на руках перед соскоком, перед последним элементом у меня были мысли не делать его, спрыгнуть и сняться с соревнования. Потому что мои руки превратились в вату», — приводит ТАСС слова 25-летнего спортсмена.

Второе место в личном многоборье занял Давид Белявский. Бронзовым призером соревнований стал Даниел Маринов.

Ранее, 26 сентября, Нагорный в составе команды Москвы занял первое место на Спартакиаде в командном многоборье.

Турнир по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской спартакиады проходит с 26 сентября по 1 октября в Казани.