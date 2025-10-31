Не вышедший в финал ЧМ гимнаст Заика считает, что его судили справедливо

Российский гимнаст Илья Заика, не сумевший пробиться в финал чемпионата мира в Индонезии в упражнении на кольцах, оценил работу судей.

«Нормально судили, чуть-чуть не хватило на соскоке, можно сказать, не фартануло. Меня нормально оценили, 8,4 с таким соскоком это очень даже хорошее исполнение было. Не скажу, что переволновался перед соревнованиями, может, опыта не хватило. Конечно, небольшая тоска присутствует, потому что шансы пробиться в финал у меня были. Я понимаю, как мог сделать свою комбинацию и оказать достойную конкуренцию другим», — цитирует Заику ТАСС.

В квалификации он занял 12-е место, для попадания в финальную восьмерку ему не хватило 0,233 балла.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел в Джакарте с 19 по 25 октября.