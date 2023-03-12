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Сегодня, 18:38

Немов поражен хорошей школой 18-летнего Маринова: «Давно такого не видел. Чистые линии и хорошая сложность»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал результаты в мужском многоборье на чемпионате России в Казани и рассказал о перспективах 18-летнего Даниела Маринова.

«Что мне понравилось в Маринове — очень хорошая школа. Чистые линии, а вместе с тем и хорошая сложность. Это меня поразило, давно такого не видел. Понятно, что есть Никита Нагорный, он уже профессионал, человек-зубр. Знает, что делать и как. Но Даниил поразил меня элегантностью упражнений, их точностью. Бывали конечно недочеты, но в целом я доволен тем, как прошли соревнования», — сказал Немов.

Маринов стал победителем чемпионата России в многоборье. Второе место занял Никита Нагорный, на третьей строчке — Сергей Найдин.

Сборная России по спортивной гимнастике
Алексей Немов
Даниел Маринов
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