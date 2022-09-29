Немов оценил выступления Нагорного, Далалояна и Белявского на спартакиаде

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов оценил выступления гимнастов Никиты Нагорного, Артура Далалояна и Давида Белявского на Всероссийской спартакиаде в Казани.

«Меня очень радует, что выступают и Никита Нагорный, и Артур Далалоян, и Давид Белявский, то есть вся элита нашего олимпийского движения. Ребята молодцы. Они в неплохой форме, интересные программы показывают, но сейчас пока не лучшие их кондиции. Пик формы должен прийтись на Олимпийские игры 2024 года. Я не сомневаюсь, что они останутся в спорте до этого времени», — приводит RT слова Немова.

Турнир по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской спартакиады проходит с 26 сентября по 1 октября в Казани.

26 сентября мужская сборная Москвы заняла первое место на спартакиаде в командном многоборье. В составе столичной команды выступили Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Иван Завричко и Евгений Кисель.

28 сентября Нагорный выиграл соревнования по спортивной гимнастике в личном многоборье. Второе место занял Давид Белявский. Бронзовым призером соревнований стал Даниел Маринов.