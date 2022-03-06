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6 марта 2022, 13:16

Немов отреагировал на поступок гимнаста Куляка, который вышел на подиум с буквой Z

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Алексей Немов.
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Четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов прокомментировал поступок российского гимнаста Ивана Куляка на этапе Кубка мира в катарской Дохе. Спортсмен вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме.

«Думаю, что это было его личное решение. Это наш спортсмен, наш парень, который представляет Россию, наверно, на последних международных соревнованиях в этом сезоне. Он поступил так, как посчитал нужным. Это его личное право, никто его в этом не ограничивал. Может ли это считаться патриотическим порывом? Это уже каждый для себя сам решает», — сказал Немов «СЭ».

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой с 7 марта.

Алексей Немов
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