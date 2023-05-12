Немов отреагировал на решение FIG оставить в силе отстранение российских спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов высказался о решении Международной федерации гимнастики (FIG) оставить в силе отстранение спортсменов из России.

«Здесь ничему не удивляюсь. Как сказал президент федерации Василий Николаевич Титов, в июле будет рассмотрен вопрос. Надежда умирает последней. Будем надеяться на то, что все пройдет. Сейчас не хочу возбуждать эту тему, все очень непросто, но будем надеяться. Допустят в июле? Я всегда оптимист по жизни, поэтому думаю, что все возможно в нашей жизни», — цитирует Немова Metaratings.ru.

В пятницу, 12 мая, стало известно о том, что исполком FIG отложил вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров. Сообщалось, что следующее заседание исполкома организации состоится 19-20 июля в Лозанне.