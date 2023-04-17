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Сегодня, 17:44

Немов поддержал отказ Далалояна выступать за сборную Армении: «В его результат и успех вложилась та страна, в которой он родился»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал для «СЭ» отказ российского гимнаста Артура Далалояна выступать за сборную Армении.

«Я поддерживаю мнение и поступок Артура. Он сделал правильный выбор. В его результат и успех вложилась та страна, в которой он родился и в которой он выступал изначально. Я думаю, что это очень правильно», — сказал Немов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Далалоян отклонил предложение Национального олимпийского комитета Армении о выступлениях за сборную в преддверии Олимпиады 2024 года в Париже.

Алексей Немов
Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
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