Немов рассказал, что считает ЦСКА родным домом

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов заявил, что ЦСКА является для него родным домом.

«Это клуб, который имеет великие спортивные традиции, очень много спортсменов и тренеров работали для того, чтобы наши спортсмены из ЦСКА были одними из самых лучших в мире. На самом деле для меня ЦСКА, наверное, родной дом, потому что я до сих пор прихожу туда, разминаюсь, общаюсь с детьми, иногда провожу мастер-классы, тренировки с детьми. Это, конечно, дорогого стоит, потому что они видят, слышат, я могу какую-то частичку своего опыта передать мальчишкам, с которыми занимаюсь, это здорово. Для меня большая часть, что я армеец», — приводит ТАСС слова Немова.

Официальным днем основания общества Центрального спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года.