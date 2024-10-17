Немов считает, что российские гимнасты не должны отказываться от нейтрального статуса

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что российские гимнасты не должны отказываться от нейтрального статуса.

«Надо пытаться пробовать. Но при этом не должно быть противоречий никаких. Но если есть такой прецедент, что наши батутисты это делают, то почему бы и нам не пойти по их пути», — приводит слова Немова ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в 2025 году пройдет с 18 по 26 октября в Джакарте (Индонезия). Этот турнир будет личным, россияне могут беспрепятственно получить въездную визу в эту страну после прилета в один из местных аэропортов.