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Сегодня, 18:38

Немов заявил, что без российских гимнастов накал борьбы на чемпионате мира снизился

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов оценил уровень конкуренции на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

«Смотрю чемпионат в Ливерпуле, много ошибок, много падений. Понятно, что правила новые, все обкатываются, но без наших спортсменов это не то. Я с точки зрения профессионала говорю: когда нет сильнейших, другие участники все же выступают более расслаблено, не сильно упираются. Такого накала и борьбы нет», — сказал Немов ТАСС.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила спортсменам из России участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике, который проходит в Англии, завершится 6 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/16249135
Алексей Немов
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