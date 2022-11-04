Немов заявил, что без российских гимнастов накал борьбы на чемпионате мира снизился

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов оценил уровень конкуренции на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

«Смотрю чемпионат в Ливерпуле, много ошибок, много падений. Понятно, что правила новые, все обкатываются, но без наших спортсменов это не то. Я с точки зрения профессионала говорю: когда нет сильнейших, другие участники все же выступают более расслаблено, не сильно упираются. Такого накала и борьбы нет», — сказал Немов ТАСС.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила спортсменам из России участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике, который проходит в Англии, завершится 6 ноября.