Никита Нагорный: «Гимнастическая Премьер-лига в скором времени может стать флагманским турниром страны»

5 декабря в Академии спорта «Динамо» прошла пресс-конференция в преддверии финала первого сезона Гимнастической премьер-лиги.



Участие в пресс-конференции приняли организатор турнира, олимпийский чемпион и вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, а также капитаны команд-финалистов. На пресс-конференции спикеры рассказали о ключевых моментах сезона, поделились ожиданиями от финальных встреч и ответили на вопросы журналистов.



Букмекерская компания FONBET выступает официальным спонсором соревнований. Создатель ГПЛ Никита Нагорный отметил активное участие компании в организации турнира:

«Огромное спасибо компании FONBET, которая проявила инициативу и предложила сделать дополнительные призовые бонусы для спортсменов. На каждом турнире у нас есть награждение отдельных гимнастов, которые показывают лучшие результаты. Победителя, кто больше всего набрал очков за сезон, FONBET наградит денежным призом в 300 000 рублей. Получить такой дополнительный приз для спортсменов — хорошая мотивация и стимул. Эта коллаборация имеет большое значение. Также благотворительная программа ДоброFON выделит сертификат на 500 000 рублей, чтобы мы могли поддержать развитие различных проектов в сфере гимнастики».

Гимнастическая премьер-лига — это первая лига в России среди профессиональных гимнастов. Команды соревнуются в уникальном формате поединков, используя стратегический подход к формированию составов и тактике выступлений. Такой формат сделал соревнования максимально зрелищными и интригующими.

Финал лиги, в котором встретятся команды «Крылатые Барсы» и «Львы», а также матч за третье место между ГК «Динамо-Москва» и TAVROS пройдут 8 декабря в Академии спорта «Динамо». Главным трофеем сезона станет переходящий кубок, а также денежные призы для победителей и призеров. В финальной части соревнований к командам присоединятся иностранные гимнасты, что усилит конкуренцию на отдельных снарядах.

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