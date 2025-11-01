Видео
Спортивная гимнастика

1 ноября, 11:40

Нагорный не считает спортивную гимнастику ведущим спортом в стране: «Это может быль только в наших мечтах»

Дарик Агаларов

Олимпийский чемпион Никита Нагорный в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, является ли спортивная гимнастика ведущим спортом в стране в связи с последними результатами российских спортсменов.

«Конечно, нет. Это может быль только в наших мечтах. Мы для этого работаем, стараемся делать все возможное, но нет. Спортом №1 в стране являются футбол, хоккей и другие игровые виды. К сожалению, или к счастью, спорт высших достижений дает информационный прилив лишь на короткое время — через неделю о чемпионате мира в Джакарте будут помнить лишь те, кто причастен к спортивной гимнастике. У нас достаточно мероприятий, чтобы за нами продолжать следить. Есть гимнастическая премьер-лига, которая набирает обороты. Каждые выходные проводятся соревнования, в которых будут принимать участие и те, кто выступал на чемпионате мира. Так что, у новых болельщиков спортивной гимнастики, присоединившихся после чемпионата мира, есть возможность следить и болеть», — сказал Нагорный «СЭ».

На завершившемся чемпионате мира россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав четыре медали. Ангелина Мельникова выиграла три медали — два золота и серебро, бронзу взял Даниел Маринов.

5

  • Топотун

    Это и Дарику понятно....

    01.11.2025

  • За спорт!

    Мне упражнения на кольцах нравится смотреть. Классный спорт. И вы не виноваты, что мы больше любим футбол, хоккей, как и во всём мире.

    01.11.2025

  • Dim7111

    Футбол, хоккей, фигурное катание.

    01.11.2025

  • fell62

    Футбол !!!

    01.11.2025

  • Slim Tallers

    Неужели?! А что тогда?!

    01.11.2025

    Никита Нагорный
    Спортивная гимнастика
