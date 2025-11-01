Нагорный не считает спортивную гимнастику ведущим спортом в стране: «Это может быль только в наших мечтах»

1 ноября, 11:40
Олимпийский чемпион Никита Нагорный в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, является ли спортивная гимнастика ведущим спортом в стране в связи с последними результатами российских спортсменов.
«Конечно, нет. Это может быль только в наших мечтах. Мы для этого работаем, стараемся делать все возможное, но нет. Спортом №1 в стране являются футбол, хоккей и другие игровые виды. К сожалению, или к счастью, спорт высших достижений дает информационный прилив лишь на короткое время — через неделю о чемпионате мира в Джакарте будут помнить лишь те, кто причастен к спортивной гимнастике. У нас достаточно мероприятий, чтобы за нами продолжать следить. Есть гимнастическая премьер-лига, которая набирает обороты. Каждые выходные проводятся соревнования, в которых будут принимать участие и те, кто выступал на чемпионате мира. Так что, у новых болельщиков спортивной гимнастики, присоединившихся после чемпионата мира, есть возможность следить и болеть», — сказал Нагорный «СЭ».
На завершившемся чемпионате мира россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав четыре медали. Ангелина Мельникова выиграла три медали — два золота и серебро, бронзу взял Даниел Маринов.
Топотун
Это и Дарику понятно....
01.11.2025
За спорт!
Мне упражнения на кольцах нравится смотреть. Классный спорт. И вы не виноваты, что мы больше любим футбол, хоккей, как и во всём мире.
01.11.2025
Dim7111
Футбол, хоккей, фигурное катание.
01.11.2025
fell62
Футбол !!!
01.11.2025
Slim Tallers
Неужели?! А что тогда?!
01.11.2025