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Сегодня, 18:30

Нагорный оценил перспективы Маринова: «Ему нужен опыт — на чемпионате мира просыпается злость, тревога»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Никита Нагорный поделился мнением о дальнейших перспективах нового чемпиона России в мужском многоборье Даниэла Маринова.

«Даня вполне бы мог конкурировать на международном уровне, бороться за тройку на любых стартах. На Европе он точно бы боролся даже на первое место, скорее всего со мной бы боролся. На чемпионате мира сложнее. Нужен опыт международных стартов. Вспоминая себя, всю свою жизнь посвятил гимнастике, приехал на свой первый чемпионат мира в Канаду и, к сожалению, допустил ошибку. Банальную, каких ранее никогда не допускал.

В итоге лишился абсолютного золота. Международные старты в этом плане важны — на них другая подготовка, атмосфера. Тут все свои, а там нет нет, просыпается где-то злость, где-то тревога. Это уникальный опыт, который важно всем пройти», — сказал гимнаст.

Нагорный на чемпионате России в Казани занял второе место, Сергей Найдин — третий. Для родившегося в Болгарии и выступающего за Республику Татарстан Маринова эта победа — первая во взрослой карьере.

Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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