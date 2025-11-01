Нагорный о Маринове: «Нравится, как он активничает не в рамках своей профессиональной карьеры. Мы с ним похожи»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в разговоре с «СЭ» поделился мнением о Даниеле Маринове.

«Данька — молодец. Мне нравится, как он активничает не в рамках своей профессиональной карьеры: снимает, приходит и участвует в разных прикольных проектах. Самое главное, что ему это не мешает и только помогает, с точки зрения разгрузки. В этом мы с ним похожи. Я тоже параллельно профессиональной карьере снимал контент, пытался популяризировать спортивную гимнастику. Мне это помогало разоружаться. Хотя тренера были против моей медийной деятельности, конечно. Понимаю их, я бы на их месте также поступал бы. Тренер, которому не безразлична карьера своего спортсмена, будет стараться уберечь его от любого воздействия, которое может помешать. Как оценю совместный танец с Даней в аэропорту? На 3 из 10. Надо поработать. Будем репетировать. Надеюсь, после его будущих побед танец будет все лучше и лучше (смеется)», — сказал Нагорный «СЭ».

Маринов стал бронзовым призером чемпионата мира в Джакарте в упражнениях на брусьях.