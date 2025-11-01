Видео
Спортивная гимнастика

1 ноября, 12:20

Нагорный о выступлении российских гимнастов на ЧМ: «Мы рады, что наших спортсменов ценят, уважают и ждут»

Дарик Агаларов

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении российских спортсменов на чемпионате мира в Джакарте.

— Что для Вас означает это выступление на чемпионате мира?

— Возвращение. Очень рад, что мы вернулись на мировую арену. Мне очень понравилось высказывание лидера мировой гимнастики Дайки Хашимото, который заявил, что они рады возвращению российских гимнастов и ждут все больше наших спортсменов на будущих соревнованиях. Это о многом говорит. Мы рады, что росийских спортсменов ценят, уважают и ждут. Наши гимнасты дают конкуренцию, что позволяет всему спорту развиваться. Раньше любая ошибка имела больший вес, было сложнее победить. Сейчас мы видим, что гимнасты могут грубо ошибиться и все равно быть на пьедестале», — сказал Нагорный «СЭ».

На завершившемся чемпионате мира россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав четыре медали. Ангелина Мельникова выиграла три медали — два золота и серебро, бронзу взял Даниел Маринов.

  • Александр Иванов

    Никита Нагорный - штурмбанфюрер организации "ПутинЮгенд" - навсегда запрет на вьезд в Европу

    01.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    :rofl:

    01.11.2025

  • Slim Tallers

    В Индонезии. А вот в Европе почему-то не ждут.

    01.11.2025

