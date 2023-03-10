Нагорный прокомментировал первое за долгие годы поражение на ЧР в многоборье: «Это победа российской гимнастики»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный прокомментировал итоги чемпионата России в мужском многоборье.

Никита на этих соревнованиях занял второе место, Сергей Найдин — третий. Победил родившийся в Болгарии и выступающий за Республику Татарстан Даниэл Маринов.

«Для меня это достижение. Опять же, я всегда мыслил командой. И сегодня для гимнастики нашей страны очень важно что ребята выходят на пьедестал, на первые места. Обыгрывают олимпийских чемпионов. У нас были одинаковые условия, одинаковые задачи. Мы приходили в зал и вместе тренировались. И в этой равной подготовке победил Даня. Для меня это достижение нашей команды, российской гимнастики. Я ему о его перспективах говорил с первого дня, первой встречи в сборной», — сказал Нагорный.

26-летний спортсмен считает, что это большое достижение для страны, что на пьедестале абсолютного первенства сразу два молодых спортсмена.

«Всегда когда ребята только приходят в основную команду, они бывают разболтанные, мы же с Давидом Белявским пытались их настроить на борьбу, на конкуренцию. Чтобы они не боялись на нас смотреть как на конкурентов. Пусть даже не в дружеской форме, но когда подрастут они поймут что мы можем в зале поддернуть, подшутить, побороться. Мы это делаем только для того, чтобы они придавали больше характера своим тренировкам и соревнованиям. И сегодня я считаю что это большое достижение для нашей страны, что на пьедестале абсолютного первенства сразу два молодых спортсмена, которые еще год-два назад конкуренции не представляли», — отметил Нагорный.

Для Маринова это первая победа во взрослой карьере на соревнованиях такого уровня.