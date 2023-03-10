0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Спортивная гимнастика

Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 18:24

Нагорный прокомментировал первое за долгие годы поражение на ЧР в многоборье: «Это победа российской гимнастики»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Никита Нагорный прокомментировал итоги чемпионата России в мужском многоборье.

Никита на этих соревнованиях занял второе место, Сергей Найдин — третий. Победил родившийся в Болгарии и выступающий за Республику Татарстан Даниэл Маринов.

«Для меня это достижение. Опять же, я всегда мыслил командой. И сегодня для гимнастики нашей страны очень важно что ребята выходят на пьедестал, на первые места. Обыгрывают олимпийских чемпионов. У нас были одинаковые условия, одинаковые задачи. Мы приходили в зал и вместе тренировались. И в этой равной подготовке победил Даня. Для меня это достижение нашей команды, российской гимнастики. Я ему о его перспективах говорил с первого дня, первой встречи в сборной», — сказал Нагорный.

26-летний спортсмен считает, что это большое достижение для страны, что на пьедестале абсолютного первенства сразу два молодых спортсмена.

«Всегда когда ребята только приходят в основную команду, они бывают разболтанные, мы же с Давидом Белявским пытались их настроить на борьбу, на конкуренцию. Чтобы они не боялись на нас смотреть как на конкурентов. Пусть даже не в дружеской форме, но когда подрастут они поймут что мы можем в зале поддернуть, подшутить, побороться. Мы это делаем только для того, чтобы они придавали больше характера своим тренировкам и соревнованиям. И сегодня я считаю что это большое достижение для нашей страны, что на пьедестале абсолютного первенства сразу два молодых спортсмена, которые еще год-два назад конкуренции не представляли», — отметил Нагорный.

Для Маринова это первая победа во взрослой карьере на соревнованиях такого уровня.

Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
0
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
«Впервые встала на коньки в 79 лет». Команда пенсионерок из глубинки мечтает сразиться с Канадой
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
Капризов выбыл на месяц
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Торпедо» бьется насмерть, три вратаря от Разина
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
Кубок Гагарина: безумие продолжается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорный объяснил, почему назвал гимнаста Найдина лохом: «У нас в гимнастике легкий прыжок — не по-мужски»

Тренер сборной Родионенко назвала победу Маринова в многоборье закономерной: «Он объективно лучше Нагорного»