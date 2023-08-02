Нагорный: «Впервые словил чувство бесполезности в зале. Где-то рядом стучится новый этап»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что впервые в жизни задумался об окончании карьеры.

«Сейчас будет немного демотивации, но это крик души. Впервые словил чувство бесполезности в зале... Я всегда обещал себе с мужеством принять решение, когда заканчивать с профессиональной карьерой! И, если не ошибаюсь, сейчас впервые я чувствую этот сигнал... Где-то рядом стучится новый этап моей жизни... но пока не понимаю, что с этим делать! И эмоционально тоже», — написал Нагорный в своем Telegram-канале.

В июне Никита и его жена Дарья стали родителями.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Нагорный, Давид Белявский и Артур Далалоян продолжают готовиться к Кубку России в Сочи.

26-летний Нагорный завоевал золото на Олимпиаде в Токио в командных соревнованиях. Также он трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы и серебряный призер летних Олимпийских игр-2016.