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Спортивная гимнастика

Сегодня, 19:45

Олимписйкая чемпионка по спортивной гимнастике Листунова выступит в чемпионате Италии

Владислав Маслов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что олимпийская чемпионка Виктория Листунова в начале февраля выступит за клуб Ginnastica Riccione Academy в итальянской серии А-1.

«Переговоры завершились успешно, Листунова 4 февраля вылетит в Италию, где выступит на клубном чемпионате страны», — рассказала Родионенко.

Предложение выступить за команду Ginnastica Riccione Academy, главным тренером которой является бывший тренер сборной России Антон Столяр, поступило Листуновой в ноябре 2024 года.

В женском клубном чемпионате Италии (серии А-1) сезона-2025 примет участие 12 команд. 1-й тур пройдет 8 февраля в Брешии, 2-й — 8 марта в Анконе, 3-й — 22 марта в Дезио. С 3 по 4 мая состоится финал с участием восьми лучших команд.

Источник: ТАСС
Виктория Листунова
Спортивная гимнастика
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