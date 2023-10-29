Олимпийская чемпионка Ахаимова объяснила, почему пока не может вернуться в спорт

Гимнастка Лилия Ахаимова объяснила, почему пока не может возобновить спортивную карьеру.

26-летняя спортсменка летом 2022 года приостановила карьеру из-за проблем с голеностопами.

«Все мы понимаем, что, находясь в составе сборной страны, все должны работать на максимуме, — цитирует Ахаимову ТАСС. — Для этого нужны и здоровье, и огромное желание. Но здоровья, к сожалению, не всегда хватает, потому что мы с самого детства очень много работаем. И чтобы вернуться, нужно сначала добиться того, чтобы оно было в порядке».

Ахаимова является олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях в Токио-2020. Также на ее счету две серебряные медали чемпионатов мира 2018 и 2019 года.

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