Олимпийская чемпионка Ахаимова рассказала, почему титулованные спортсмены не отказываются от внутренних стартов

Сегодня, 12:10
Титулованная гимнастка Лилия Ахаимова рассказала, как ее партнеры по сборной переживают период изоляции от международных стартов.
«Мы тренируемся, чтобы выступать, бороться с лучшими из лучших, — сказала «СЭ» Лилия Ахаимова. — Без международных стартов тяжело, но если наши лучшие спортсмены сдадутся и перестанут выступать на российском уровне, то какой это будет пример для молодого поколения? Так что они все делают правильно. Стараются держать себя в оптимальной форме и дают мотивацию молодым. Посоревноваться с олимпийскими чемпионами — дорогого стоит.
Страна и так старается по максимуму поддерживать спортсменов, которые выступают за сборную. Сейчас эта тенденция продолжается. Появились дополнительные старты. Думаю, в ближайшее время их станет еще больше. Так что молодому поколению есть где выступать».
25-летняя Ахаимова взяла паузу в карьере после Игр-2020 в Токио, где ей удалось выиграть золото в командном турнире.