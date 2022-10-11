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Сегодня, 12:10

Олимпийская чемпионка Ахаимова рассказала, почему титулованные спортсмены не отказываются от внутренних стартов

Тимур Ганеев
Корреспондент

Титулованная гимнастка Лилия Ахаимова рассказала, как ее партнеры по сборной переживают период изоляции от международных стартов.

«Мы тренируемся, чтобы выступать, бороться с лучшими из лучших, — сказала «СЭ» Лилия Ахаимова. — Без международных стартов тяжело, но если наши лучшие спортсмены сдадутся и перестанут выступать на российском уровне, то какой это будет пример для молодого поколения? Так что они все делают правильно. Стараются держать себя в оптимальной форме и дают мотивацию молодым. Посоревноваться с олимпийскими чемпионами — дорогого стоит.
Страна и так старается по максимуму поддерживать спортсменов, которые выступают за сборную. Сейчас эта тенденция продолжается. Появились дополнительные старты. Думаю, в ближайшее время их станет еще больше. Так что молодому поколению есть где выступать».

25-летняя Ахаимова взяла паузу в карьере после Игр-2020 в Токио, где ей удалось выиграть золото в командном турнире.

Лилия Ахаимова. «Тренер говорил, что из меня могла бы выйти хорошая фигуристка». Гимнастка Ахаимова — о депутатском мандате и Щербаковой

Лилия Ахаимова
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Олимпийская чемпионка Ахаимова объяснила, почему решила пойти в политику