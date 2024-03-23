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23 марта, 15:00

Олимпийская чемпионка Ахаимова находилась в «Крокусе» в момент эвакуации

Руслан Минаев
Гимнастка Лилия Ахаимова
Лилия Ахаимова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова рассказала, что находилась в «Крокус Сити Холле» в момент объявления эвакуации из концертного зала.

«Я была в фитнес-клубе, вышла в торговый центр поесть. В это время объявили, чтобы все покинули помещение. Люди просто побежали из торгового центра. Я спокойно вышла из здания, села в машину и уехала до того момента, как начались пробки», — цитирует спортсменку matchtv.ru.

Она добавила, что старалась идти аккуратно и соблюдать спокойствие, несмотря на то, что все толкались.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших при теракте составляет 115 человек.

«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Источник: matchtv.ru
Лилия Ахаимова
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