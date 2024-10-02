Олимпийская чемпионка Мельникова раскрыла информацию о зарплатах гимнастов сборной России

Олимпийская чемпионка-2020 Ангелина Мельникова рассказала о зарплатах гимнастов сборной России.

«Просто невозможно тратить настолько много времени на тренировки, чтобы поддерживать свой физический уровень, и получать 40 тысяч рублей. А то и не 40, даже меньше. В регионах у спортсменов не из сборной ставка вообще 20 тысяч, наверное. Это просто нецелесообразно, когда ты уже взрослый», — цитирует Мельникову Sport24.

Мельникова подчеркнула, что у топовых спортсменов помимо оклада имеются рекламные контракты и иные источники дохода, которые позволяют им чувствовать себя хорошо и продолжать заниматься спортом, однако большинство атлетов находятся в других финансовых условиях.

Мельникова не только завоевала золото на Олимпиаде в командном первенстве, но и является двукратным бронзовым призером Игр-2020 в Токио в личном многоборье. Также спортсменка выиграла серебряную награду на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016).