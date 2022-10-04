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Сегодня, 18:40

Олимпийская чемпионка Мельникова заявила, что выступает для себя и зрителей

Рустам Имамов
Корреспондент

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «СЭ» прокомментировала свое выступление на Спартакиаде в Казани.

«Оцениваю на пять с плюсом. Не обидела себя. На самом деле, без шуток, очень довольна своими выступлениями. Очень рада. Для меня показатель, что я обошлась без падений, нигде не допустила грубых ошибок. Для меня это важно. В принципе выступления все были ровные, хорошие. То, что по медалям где-то вторая, где-то третья... Да это уже не столь существенно. Гораздо важнее были собственные ощущения, удовлетворение от проделанной работы.

Знаете, мне кажется я за свою карьеру уже насоревновалась. Когда была помоложе, рвалась всегда к первым местам... Сейчас уже такого нет. Выступаю скорее для себя и для зрителей. Для удовольствия. Меня очень любят зрители, приятно видеть полный зал и реакцию трибун. Это порой даже важнее медалей", — сказала Мельникова.

Отметим, что действующая абсолютная чемпионка мира на соревнованиях в столице Татарстана осталась всего с одной золотой медалью.

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Ангелина Мельникова
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