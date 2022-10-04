Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «СЭ» рассказала о своих предпочтениях в фигурном катании.

«Мне очень импонируют Щербакова и Валиева. Эстетические спортсменки, я за эстетику. С кем лично общаюсь? Прям чтобы плотно общаться — наверное нет таких. Но недавно виделась с Аней Щербаковой на матче «Спартака». У нее же сейчас проблемы с коленом. Пообщались на тему травмы, по восстановлению. Говорили о спорте, о чем еще могут говорить две спортсменки», — сказала Мельникова.

Отметим, что Мельникова также собирается взять небольшую паузу в соревнованиях, чтобы поправить здоровье.